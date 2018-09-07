رئيس الاستخبارات الألمانية يشكك في تقرير عن مطاردة للأجانب في «كمنيتس»

أعرب رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، هانز جيورج ماسن، عن تشككه إزاء حدوث مطاردة ممنهجة لأجانب في مدينة كمنيتس الألمانية، خلال المظاهرات اليمينية التي شهدتها المدينة الأيام الماضية، وذلك على خلفية مقتل ألماني طعنًا خلال شجار مع مهاجرين.

وقال «ماسن» في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة، اليوم الجمعة، إن هيئة حماية الدستور ليس لديها معلومات موثوقة عن حدوث هذه المطاردات.

وعن أحد الفيديوهات التي تظهر فيها مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كمنيتس، قال ماسن: "لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي".

وذكر «ماسن» أنه وفقًا لتقييمه الحذر، هناك أسباب وجيهة تنم على أن الأمر يتعلق بحملة تضليل متعمدة، ربما لإلهاء الرأي العام عن جريمة القتل في كمنيتس.