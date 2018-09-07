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فيديو.. سكرتير محافظة أسيوط: نسقنا مع الجهات المعنية استعداد لاستقبال السيول

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 7 سبتمبر 2018 - 4:27 م | آخر تحديث : الجمعة 7 سبتمبر 2018 - 4:27 م

قال نبيل الطيبي، سكرتير عام محافظة أسيوط، إنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي مخاطر السيول في الفترة المقبلة.

وأكد في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، على جاهزي المحافظة في استقبال مياه السيول والأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى تطهير جميع مخرات السيول، ووديان المياه لتحويل مسار السيول التي تهطل على الجبال إلى الآبار الجوفية أة نهر النيل.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة الري بالمحافظة لاتخاذ الاستعدادات اللازمة، متابعًا: «تم تنظيف جميع المخرات والتي تصل إلى 18 مخرًا، 12 منهم شرق النيل، و6 غرب النيل، بالإضافة إلى وجود 39 سدًا؛ لتخزين المياه».


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