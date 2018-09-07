وزيرا قطاع الأعمال والهجرة يبحثان التأمين على المصريين بالخارج

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه بحث مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إيجاد وسيلة لإدراج العمالة المصرية بالخارج غير المؤمنة، تحت مظلة تأمينية شاملة تكفل حمايتهم أثناء وجودهم فى الخارج وبما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم، بحسب بيان مشترك للوزارتين اليوم.

وكشف توفيق، خلال لقاء جمعه بالوزيرة، أنه وجه إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، لتقديم عرض تأمينى للمصريين بالخارج إلى وزارة الهجرة، فيما يتعلق بحالات الوفاة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

فيما لفتت الوزيرة إلى أهمية توعية المصريين بالخارج بنظام المعاشات المصرى وما يتضمنه من حقوق ومزايا للمستفيدين منه، والعمل على الترويج لهذا النظام للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال إمداد وزارة الهجرة بجميع البيانات المتعلقة بنظام المعاشات.