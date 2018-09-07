روسيا تسقط تركيا بثنائية على ملعبها بدوري الأمم الأوروبية

بدأ منتخب روسيا مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على أفضل وجه، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه منتخب تركيا اليوم الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية في القسم الثاني للمسابقة.

تقدم المنتخب الروسي بهدف حمل توقيع نجمه دينيس تشيريشيف في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل سيردار عزيز لتركيا في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وفي الشوط الثاني، أحرز أرتيم دزيوبا هدفا مباغتا للمنتخب الروسي في الدقيقة 49، ليقوده لحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم أيضا منتخب السويد.

ويأتي هذا الفوز، ليبرهن المنتخب الروسي عن عزمه مواصلة نتائجه الجيدة التي حققها في بطولة كأس العالم الأخيرة التي جرت بملاعبه هذا الصيف وشهدت صعوده لدور الثمانية.