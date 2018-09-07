«تطوير القاهر التاريخية»: نعمل في 66 مشروعا لترميم المباني الأثرية

-وزير الآثار يسعى لإنشاء هيئة مواقع التراث العالمي للحفاظ على القاهرة التاريخية



قال الدكتور محمد عبدالعزيز، المشرف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن وزير الآثار يسعى لإنشاء هيئة مواقع التراث العالمي؛ لجمع كافة الجهات المعنية بالحفاظ على القاهرة التاريخية.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يقوم بتطوير وترميم 66 مشروعًا خاص بالمباني الأثرية في الوقت الحالي، معقبًا: «نعمل في أكثر من منطقة كالسيدة زينب، والخليفة، والدرب الأحمر، والفسطاط».

كما أوضح أنه تم تشكيل لجنة تضم عددًا من الوزرات منها التخطيط والآثار والسياحة والثقافة؛ لدراسة وضع القصور الأثرية في مصر، مؤكدًا ان الدولة تحرص على استغلال هذه القصور بالشكل الأمثل لها.

وتابع: «لدينا في مصر 58 قصرًا جاري دراسة الاستغلال الأمثل لهذه القصور الأثرية وفقًا للجنة المشكلة من الخبراء من الجهات المعنية بشكل يضمن الحافظ على التراث، ويساهم في زيادة موارد الدولة».