«ترامب»: أتوقع تلقي خطابًا إيجابيًا من زعيم كوريا الشمالية قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ينتظر خطابًا من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون واصفًا إياه بأنه سيكون إيجابيًا.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن ترامب قوله "أعرف أن خطابًا سيصلني، خطابًا شخصيًا من كيم جونج اون. تم تسليمه على الحدود أمس"، مضيفًا "يتم تسليمه الآن. إنها حقًا طريقة رائعة..اعتقد أنه سيكون خطابًا إيجابيًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رحب الليلة الماضية بتصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بشأن إعلانه موافقته على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة الرئاسية الحالية لترامب. وقال ترامب - في تغريدة له عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" - "الزعيم الكوري الشمالي أعلن عن إيمانه الراسخ بالرئيس ترامب، شكرًا للزعيم كيم، سنفعل ذلك معًا".

وكان كيم جونج أون قد أعرب عن أمله بإتمام عملية تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة قبل نهاية الفترة الرئاسية لدونالد ترامب في يناير من عام 2021.