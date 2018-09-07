«أستاذ كبد»: تطوير علاج «فيروس بي» خلال 5 سنوات

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، إن العيب الوحيد في علاج فيروس بي يتمثل في أن المريض يظل يتعاطاه لعدة سنوات، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على الوصول إلى علاج يتعاطاه المريض لـ 6 أشهر فقط، ومن المتوقع أن يظهر بعد 5 سنوات من الآن.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن العلاج المتاح حاليًا لفيروس بي يعتبر كافيًا للغاية، لأن الهدف من العلاج هو انعدام وجود الفيروس في الدم حتى لا يؤثر على أنسجة الكبد، وهو ما يقوم به العلاج الحالي، الذي ينتج في مصر بأسعار مناسبة جدًا.

وأردف أنه من حق مرضى فيروس بي الحصول على العلاج كمرضى فيروس سي، معقبًا أنه من الوارد أن يكون هناك بعض المرضى الحاملين للفيروسين معًا.

وأوضح أن مبادرات المجتمع الأهلى قد تسبق الدور الرسمي للحكومة في هذا الإطار، مضيفًا أن الدولة حاليًا في طريقها للاهتمام بمرضى فيروس بي، عن طريق توافر العلاج بشكل جيد في المراكز العلاجية.

وتابع: «إحنا كدولة نجحنا نجاحًا غير مسبوق، وكل دول العالم بلا استثناء بتتعلم مننا، والكل يشيد بالتجربة المصرية، ومش عارفين يعملوا زينا، ودولة زي إنجلترا فيها 140 ألف واحد عندهم فيروس سي، وبتعالج فيهم بقالها سنين ولسه سنين طويلة عشان تخلصهم، وإحنا عالجنا 2 مليون».