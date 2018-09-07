إصابة 12 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

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أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 12 فلسطينيا بجروح اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الحدودي مع إسرائيل على أطراف شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في جمعة احتجاجات جديدة.

وأضرم شبان النار في إطارات سيارات، وعمدوا إلى إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة.

وظهر اليوم، أصيب فلسطينيان إثنان بجروح طفيفة جراء إطلاق طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخ على مجموعة شبان لدى محاولتهم إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقتين.

وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن غزة اسم "عائدون رغم أنف (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب" على فعاليات اليوم، احتجاجا على إجراءاته بوقف دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا".

وفي وقت سابق اليوم، توفى شاب فلسطيني في قطاع غزة اليوم متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ للشهر السادس.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن شابا 19 عاما، توفى متأثرا بإصابته بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات منتصف يوليو الماضي.

وقتل أكثر من 170 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في 30 مارس الماضي.

وتطالب مسيرات العودة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

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