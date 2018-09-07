«قرقاش»: تعودنا من الحوثيون المراوغة عند الضغط السياسي والعسكري

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على قرارات المبعوث الأممي لليمن، قائلًا: «تعودنا من الحوثيون المراوغة حين يشعرون بالضغط السياسي والعسكري».

وأضاف «قرقاش»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الجمعة، أن الشروط التي وضعتها جنيف، والتي تضمن إرسال مئات الجرحى إلى الخارج، لا يمكن قراءته إلا من زاوية التعطيل وعدم الجدية، متابعًا أن موقف جنيف يبرز موقف الحكومة بكل إيجابيته ومسؤوليته.

يُذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، واصل مشاوراته، اليوم الجمعة، مع الوفد الحكومي في جينيف؛ لضمان حضور الحوثيين إلى المحادثات؛ لحل الأزمة في اليمن.