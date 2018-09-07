البحرين تدعو مواطنيها الموجودين بالعراق إلى المغادرة فورا

دعت الخارجية البحرينية، مساء اليوم الجمعة، مواطنيها الموجودين بالعراق إلى المغادرة فورًا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأعلنت الحكومة العراقية، مساء اليوم الجمعة، حالة الطوارئ القصوى في بغداد والبصرة، نتيجة تزايد التظاهرات الغاضية التي تشهدها البصرة، منذ الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين بعد تدخل القوات الأمنية.

ودعا زعيم الأغلبية البرلمانية مقتدى الصدر، أمس الخميس، مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة استثنائية، من أجل التوصل إلى حل جذري للمشكلات الصحية ونقص الخدمات في البصرة.