محافظ الجيزة يصطحب التنفيذين في سيارة ميكروباص لمواجهتهم بأماكن التقصير

اصطحب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المسئولين داخل سيارة ميكروباص تابعة للمحافظة؛ لمواجهتهم بكافة الملاحظات وأماكن التقصير على الطبيعة.

وتفقد المحافظ، شوارع بشتيل، والأقصر، وأرض مطار إمبابة، ومدينة الأمل بحي شمال الجيزة، وبشتيل البلد بأوسيم، ونفق المسابك بالوراق، والتي تعتبر المناطق الساخنة في تراكمات القمامة والمخلفات.

وأكد المحافظ، في تصريحات له اليوم، خلال الزيارة، أنه سيتم فتح كافة ملفات المشروعات المتعثرة خاصة في قطاعات مياه الشرب، والصرف الصحي، لإزالة أي عوائق تعترض التنفيذ ودفع عجلة العمل، مشيرًا أنه سيمر دوريًا على كافة المناطق دون استثناء؛ للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة للمسئولين، واتخاذ إجراءات رادعة حيال أي تقصير في مستوى أداء الخدمة.

وطالب المحافظ، كافة القيادات التنفيذية، بعدم الجلوس في المكاتب، والتفاعل، والتواصل مع المواطنين والاستماع لهم.

وشدد «راشد» على التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإعداد برنامج بالإزالات وضبط الأسواق وتيسير حركة المرور ورفع كفاءة الشوارع ومواجهة الإشغالات بكل حسم مطالباً باستغلال المساحات الخالية فى خدمات عامة.