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كشف فريق إنتر الإيطالي عن القميص الثالث للنيراتزوري الذي سيخوض به منافسات الموسم الحالي 2018- 2019، وذلك بعد نهاية 3 جولات من الكالشيو.

ونشر النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورة للبلجيكي راجا نيجولان لاعب وسط الفريق بالقميص الثالث الذي يجمع بين اللونين الأبيض والرمادي.

ويحمل القميص الثالث للنيراتزوري شعار شركة الملابس الرياضية "نايكي"، والذي تم إنتاجه للفريق الذي يحتوي على الشعار الجديد الذي أعلن عنه النادي هذا الموسم احتفالا بمرور 110 أعوام على تأسيسه، والذي يمثل سماء مدينة ميلانو ليلا.

وحقق إنتر أول فوز له في الدوري بتغلبه على مضيفه بولونيا 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة من الكالشيو. (طالع التفاصيل)