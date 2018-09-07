إنتاج حقل «ظهر» يرتفع لـ2 مليار قدم مكعب

-عاطف حسن: الشركة الإيطالية أنفقت 7.7 مليار دولار فى المشروع



ارتفع إنتاج حقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية، ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يوميا، وفقا لما أعلنه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم.

وخلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018، شدد الملا على أن زيادة إنتاج حقل ظهر وكذلك مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى الكبرى التى ينفذها قطاع البترول، ستسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.

من جانبه، قال عاطف حسن رئيس شركة بتروشروق، التابعة لشركة «بتروبل»، إن إجمالى ما تم إنفاقه فى مشروع ظهر حتى الآن بلغ 7.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن إنتاج «ظهر» الحالى يرفع إجمالى إنتاج الغاز الكلى لشركة بترول بلاعيم «بتروبل» إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعب غاز يوميا، بالإضافة إلى إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات والذى يصل بإنتاج «بتروبل» لأكثر من نحو 740 ألف برميل زيت مكافئ يوميا.

وأضاف حسن أن شركته حرصت على تحفيز عمليات الاستثمار فى الاستكشافات الجديدة، خاصة فى تكثيف أنشطة الاستكشاف الخاصة بمنطقة امتياز بتروشروق من خلال حفر 3 آبار فى المنطقة الجنوبية باستثمارات 52 مليون دولار، كما تم ربط 8 آبار تحت سطحية، على الإنتاج بعد الانتهاء من عمليات الحفر والإكمال، بالإضافة إلى الإسراع بأعمال إنشاء التسهيلات الخاصة بالمشروع، حيث تم خلال التسعة أشهر الماضية الانتهاء من وضع وحدات الإنتاج 1 و2 و3 و4، خلال الفترة من إبريل حتى يوليو 2018 على التوالى بالإضافة إلى تشغيل خطين بحريين بقطر 14 و26 بوصة.

وكانت شركة إينى الإيطالية للنفط أعلنت، بنهاية أغسطس من عام 2015، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى حقل ظهر، بمنطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية+.