وحيد دوس: استخدام أحدث طريقة للكشف عن فيروس سي خلال المسح المقبل

• 800 جنيه تكلفة علاج فيروس سي للحالة الواحدة بمصر.. و70 ألف دولار بأمريكا



قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إن الدولة تستهدف فحص 50 مليون مواطن

وأضاف رئيس «الفيروسات الكبدية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن سيتم إنشاء مراكز في القرى لفحص المواطنين، واستخدام تقنية الكشف السريع، الذي يظهر نتيجة التحليل في الحال، مؤكدًا أنها أحدث طريقة للفحص على مستوى العالم.



وتابع: «نتوقع إصابة 5 ملايين مصري بفيروس سي، عالجنا 2 مليون منهم الفترة الماضية، ونستهدف علاج النسبة المتبقية، الذي سيكشف عنها المسح القومي المقرر إجراؤه الشهر المقبل»، مضيفًا أن علاج الحالة الواحدة من فيروس سي يكلف الدولة 800 جنيه فقط، بينما تصل إلى 70 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكر أن هناك 20 شركة محلية تنتج علاج فيروس سي، بنفس كفاءة الدواء الأجنبي، مطالبًا المواطنين بالتوجه إلى مراكز الفحص للتحليل مجانًا.



وأوضح أن من يثبت إصابته بفيروس سي، سيتم تحويله إلى مراكز العلاج، لتلقي الخدمة العلاجية على نفقة الدولة، مستطرًا أنه سيكون هناك حملة إعلانية في 21 سبتمبر الجاري تحث المواطنين على المشاركة في المسح وإجراء الفحص.