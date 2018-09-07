«دي ميستورا»: التقارير تشير إلى تزايد القوات الحكومية السورية في إدلب

-الأمم المتحدة على استعداد تقديم التعاون لإجلاء المدنيين في إدلب

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، إن هناك 95 % من المدنيين داخل مدينة إدلب، مشيرًا إلى وجود بعض العناصر إرهابية والمقاتلين داخل المدينة.

وأضاف في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن إدلب، والمذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن التقارير تشير إلى تزايد القوات الحكومية السورية بالقرب من منطقة إدلب، فضلًا عن ترحيب النظام السوري باتفاقات المصالحة في المدينة، مؤكدًا على استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع جميع الأطراف لإجلاء المدنيين من إدلب في حالة تطلب الأمر لذلك.

وشدد على ضرورة فصل المدنيين في إدلب عن النصرة؛ لتفادي هجمات جبهة النصرة على قاعدة حميميم الروسية بسوريا، مطالبًا بفتح ممرات إنسانية للمدنيين في إدلب.

متابعًا أن أي معركة عسكرية في مدينة إدلب ستكون مروعة، والمدنيين هم من يتكبدوا الخسائر الفادحة، موضحًا أن البيان الصادر من قمة طهران يشير إلى الاتفاق على معالجة الأمر في إدلب.