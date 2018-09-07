آمنة نصير: تجريم الزواج العرفي أمر يحافظ على «قدسية» الأسرة

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، إنها بدأت في إعداد مشروع قانون لتجريم الزواج العرفي، بعدما وجدت أن هذه القضية تثير قلق المجتمع.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن الهدف من تجريم الزواج العرفي هو الحفاظ على قدسية الأسرة، والرباط الذي أسماه الله تعالى بالميثاق الغليظ.

وذكرت أنه لابد من إيضاح الالتباس فيما يتعلق بعدم وجود مأذون قديمًا أو توثيقًا للزواج، موضحة أن الزواج مكتمل الأركان سواء وثق أو لم يوثق، يشترط قبول الطرفين، وإعلام ولي الأمر وإعلان الزواج أي إشهاره، وهو ما يفتقده الزواج العرفي.

وأشارت إلى هوس المجتمع المصري بالمغالاة في تكاليف الزواج باعتباره أحد أسباب لجوء الشباب إلى الزواج العرفي، مناشدة الأسر بالتيسير على الشباب والإعمال بالتوجيه النبوي «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

وفي سياق متصل، شددت على ضرورة تحرير المجتمع من الجهل والأمية، مشيرة إلى وصول نسبة السيدات التي لا تجيدن القراءة والكتابة إلى 40% من إجمالي عدد النساء في مصر.