«التعليم» تكشف حقيقة الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلم

كشف أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إعلان الوزارة مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلمًا، قائلًا إن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة.

وأكد متحدث «التعليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شائعات وحقائق»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن تلك الشائعات تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع، موضحًا أنه لا يوجد حاليًا أي تعيينات على مستوى كل الوزارات وليس التربية والتعليم فقط.

وناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي تُروج عبر صفحات السوشيال ميديا، والمواقع الإلكترونية، مطالبًا إياهم بالتحقق من أي معلومة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو الصفحات الرسمية للوزارة والمتحدث الرسمي.

وأضاف أن الدولة بها مليون و350 ألف معلمًا، معقبًا بأن هذا العدد كافي للمنظومة التعليمية سواء لتغييرها في مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي أو تطويرها في المراحل التعليمية الأخرى.