الإسماعيلي يتعادل وديًا أمام الأهلي الليبي

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تعادل فريق الإسماعيلى أمام أهلى طرابلس الليبى 3-3 فى المواجهة الودية التى جمعت الفريقين باستاد الإسماعيلية الرئيسى.

أهداف الإسماعيلى الثلاثة حملت توقيع شكرى نجيب “هدفين” وعبد الرحمن مجدى هدف.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. علاء عبدالعظيم – محمود متولى – محمد مجدى – أحمد أيمن

خط الوسط .. محمد الشامى – عمر الوحش – محمد الضرف – عبدالرحمن مجدى

خط الهجوم .. شكرى نجيب – كريم بامبو

قبل أن يشارك محمدى مجدى ومحمد هاشم وطارق طه وأحمد على وعمر سافيولا ومحمود ابو جودة ومصطفى فارس وحسن سعد من مقاعد البدلاء.