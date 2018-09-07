المنتخب يواجه النيجر بزيه التقليدي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني أمام النيجر، عن ارتداء الفراعنة الزي التقليدي، في اللقاء المقرر له غدًا السبت على ستاد "الجيش" ببرج العرب، ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

وتم الاتفاق على ارتداء منتخب مصر(قميص أحمر وشورت أبيض وجوارب سوداء)، في حين يرتدي لاعبي منتخب النيجر، (القميص الأبيض والشورت البرتقالي وجوارب بيضاء)، فيما يرتدي حارس مرماه اللون الرمادي، ويرتدي طاقم الحكام الزي الأصفر.

وحضر الاجتماع الفني كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ومحمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعبد الله سيد مسئول المهمات وطاقم الحكام السنغالي المكون من ماجيت نيداي ويعاونه جبريل كامارا والحاج مالك سامبا، والحكم الرابع أليون سوسانديجي، ومراقب المباراة المغربي جمال كاوشي ومراقب الحكام الأريتري جيرما يوهانس.