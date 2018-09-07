وصف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، حملة «خليها تحمض»، لمقاطعة الخضروات والفواكه لارتفاع أسعارهما بـ«الحمضانة»، لأنها جاءت في وقت غير مناسب، وفق قوله.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن الوقت الحالي هو نهاية موسم المانجو والعنب والموز، ومن الطبيعي أن تكون الفواكه أسعارها مرتفعة في بداية ونهاية الموسم، مشيرًا إلى وجود ارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية بالفعل حتى قبل نهاية الموسم، لكن لأسباب معينة بعيدًا عن الفلاح، الذي يبيع المحاصيل بالعرض والطلب.



وذكر أن الإصلاح الاقتصادي أدى إلى ارتفاع المستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى تغيرات مناخية كبيرة أثرت على بعض المحاصيل وأدت لانتشار الآفات، وقللت من المحاصيل، وبالتالي انخفاض المعروض مقابل الطلب، لافتًا إلى وجود فقد في الفواكه تصل إلى 18% بسبب النقل أو تعامل الفلاح، وفي الخضروات والفواكه معًا 5.5 مليون طن تفقد سنويًا، وهي كمية أكبر مما تصدرها مصر، وفق قوله.



وتابع: «الحملة لن تفيد لأن هذا الوقت لا يوجد معروض كبير من الفواكه، وهناك أمور لا يمكن منعها فمن يمنع الفواكه عن نفسه لن يمنعها عن أولاده».



وأوضح أن قلة الأسواق تساهم في ارتفاع أسعار المنتجات، مطالبًا بإقامة أسواق كثيرة قريبة من المنتجات حتى لا يزيد النقل والحلقات الوسيطة.



