حسين الشحات عن الأهلي: أحترم تعاقدي مع العين

أكد حسين الشحات لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي العين الإماراتي أنه مستمر مع فريقه حتي نهاية تعاقده، ولن ينضم إلى صفوف الأهلى في الفترة الحالية.

وأكد الشحات في تصريحات لقناة أون سبورت: " قلت من قبل أنا أهلاوي وأتمني اللعب للفريق الأحمر بالتأكيد، لكنني مرتبط بعقد مع العين وطموحي معه كبير وأرغب في تحقيق كل البطولات معهـ وإذا رغبت الإدارة في تجديد عقدي لسنوات إضافية سأجدد عقدي بكل تأكيد".

وحول التغريدة التي كتبها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب خروج المنتخب الوطني بلا انتصارات في كأس العالم، والتي قال فيها " الحمدلله "، رد الشحات قائلًا : "كنت أحلم بالمشاركة في المونديال، ولست شامتًا في المنتخب، على حسب ما تم تفسيره بشكل خاطئ لبعض الناس".

وأتم: "لقد كتبت هذه التغريدة لغرض يخصني، وليس هناك أي علاقة للمنتخب بما كتبته".