قائد الجيش الليبي: «دخول طرابلس خيار لا مناص منه»

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، إن دخول العاصمة الليبية خيار لا مناص منه، وذلك في تعليق له على أحداث طرابلس.

يشارإلى أن طرابلس شهدت قتالاً مؤخرًا بين جماعات مسلحة انتهى باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف المشير حفتر، خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل ببنغازي، ليلة أمس الخميس، «هذه الأزمة في طرابلس لابد أن تنتهي في أقرب وقت، ولا يمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي وتحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه»، بحسب موقع «بوابة الوسط».