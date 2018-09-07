الكفراوي  يوضّح حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في لائحة الأهلي

حرص إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على الرد على استفسارات أعضاء لجنة الشباب، خلال مشاركته في فاعليات ورشة عمل لجنة الشباب، التي أقيمت اليوم الجمعة، بفرع النادي بمدينة نصر، في حضور ممثلي اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي.

ورد الكفراوي على بعض الاستفسارات الخاصة بالعضوية وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في بند شئون العضوية.

وأوضح الكفراوي التفسير الخاص بالفارق بين شئون العضوية العاملة، والفصل بين الأعضاء العاملين وأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الكفراوي، أن هناك العديد من التفسيرات في هذا الشأن الخاص بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحفظ حقوقهم في شئون العضوية بمختلف حالات ذوي الاحتياجات سواء كانت عضوية أو ذهنية.

وأتم الكفراوي حديثه أن بنود العضوية بشأن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة هو ملف لا يتجزأ من البنود التي يتم تفعيلها ضمن «برنامج عائلة الأهلي».