مرتضى : «قفشة» سينضم للزمالك في يناير

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم ضم محمد مجدي قفشة صانع ألعاب فريق بيراميدز إلى صفوف القلعة البيضاء خلال يناير المقبل.

فخلال حديثة بقناة "بيراميدز"، قال: "أتفقت مع تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز على ضم قفشة إلى صفوف الزمالك خلال الانتقالات المقبلة بيناير".

وأضاف: "هناك تنسيق كبير بين الزمالك وتركي، وكان دعمه كبير خلال فترة الإنتقالات الماضية، والجميع يعلم ذلك، فهو من تكفل بالقيمة المادية للتونسيان فرجاني ساسي وحمدي النقاز".

وكان محمد مجدي قفشة صانع ألعاب إنبي السابق، قريب من الإنتقال إلى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الماضية قبل أن يحسم مصيره بالإنضمام إلى صفوف بيراميدز.