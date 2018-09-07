بلجيكا تقسو على اسكتلندا برباعية في عقر دارها وديا

حقق منتخب بلجيكا فوزا كبيرا 4 / صفر على مضيفه منتخب اسكتلندا في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الجمعة ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وعلى ملعب (هامبدن بارك) بمدينة جلاسجو الاسكتلندية، فرض المنتخب البلجيكي، الحائز على المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة بروسيا، سيطرته على مجريات الأمور في ظل استسلام واضح لأصحاب الأرض للهزيمة.

افتتح روميلو لوكاكو التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 28، قبل أن يضيف إيدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 46، وتكفل ميتشي باتشوايي بتسجيل الهدفين الثالث والرابع للضيوف في الدقيقتين 52 و60.

ويستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة مضيفه منتخب أيسلندا يوم الثلاثاء القادم في مستهل مبارياته بالمجموعة الثانية في القسم الأول لدوري الأمم، التي تضم أيضا منتخب سويسرا.

في المقابل، يلعب المنتخب الاسكتلندي مع ضيفه منتخب ألبانيا يوم الاثنين القادم في المجموعة الأولى بالقسم الثالث للمسابقة.