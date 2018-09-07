أبو الغار ونور الطيب يتأهلان لنصف نهائي بطولة الصين الدولية للإسكواش

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تأهل ثنائي الإسكواش المصري محمد أبو الغار ونور الطيب إلى الدور نصف النهائي من بطولة الصين المفتوحة والمقامة من 5 إلى 9 سبتمبر الحالي.

وتأهل أبو الغار للدور نصف النهائي بعد الفوز على الفرنسي جريجوري جوتييه بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين في المباراة التي استمرت 68 دقيقة، حيث جاءت نتائج الأشواط: 12-10, 7-11, 11-4, 6-11, 11-8، ليواجه الهندي سوراف جوسال الذي فاز على الألماني رافائيل كاندرا بنتيجة 3/1.

بينما تأهلت نور الطيب للدور ذاته بالبطولة بعد فوزها على الإنجليزية سارة جين بيري بنتيجة 3/2 في المباراة التي استمرت 52 دقيقة.

وستلعب نور في الدور نصف النهائي أمام زميلتها رنيم الوليلي والتي تأهلت للدور ذاته بعد فوزها على الماليزية نيكول ديفيد بنتيجة 3/2 في المباراة التي استمرت 43 دقيقة، حيث جاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 7-11, 7-11, 11-8, 11-5.