تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الجمعة، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط الأمطار، تكون متوسطة الشدة على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

وسط الدلتا 33 25

الإسكندرية 31 26

شرم الشيخ 36 29

أسوان 41 30