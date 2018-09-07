تبدأ فعاليات الدورة الـ20 للملتقى «المصري السعودي» الدولي للعمرة والسياحة العربية، الثلاثء المقبل، وتستمر فعالياته يومين بأحد فنادق القاهرة الكبرى، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.يأتى ذلك قبل أيام من انطلاق موسم العمرة الجديد، الذي يبدأ في شهر المحرم المقبل بداية السنة الهجرية الجديدة.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من شركات السياحة والفنادق وشركات الحج والعمرة السعودية، وذلك لعرض الجديد في سوق العمرة، وإبراز صناعة السياحة والترويج لها من خلال عرض المنتجات السياحية التقليدية والجديدة والعمل على تبادل الخبرات والتعرف على الجديد في مجال السياحة العربية.

وقالت منى جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمؤتمر، إن الملتقى يشارك فيه الكثير من كبار الزوار والعارضين من شركات السياحة وشركات الحج والعمر في مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك لعرض المنتجات السياحية التقليدية والحديثة وتبادل الخبرات والتعرف على السبل الجديدة لتنشيط السياحة بالداخل والخارج.

وأضافت «جلال» في تصريحات صحفية لها صباح اليوم، أن الملتقى هذا العام يتميز بتواجد عدد أكبر من المشتركين وتنوع تخصصاتهم في مجال السياحة سواء من شركات أو فنادق أو شركات نقل، ودعت جميع المهتمين بهذا المجال للحضور والتعرف علي برامج الموسم الجديد هذا العام.

من جانبها أعلنت وزارة الحج السعودية، عن بدء التقديم للحصول على تأشيرات العمرة اعتبارًا من محرم المقبل بدلًا من صفر كما هو معتاد كل عام.

وأكدت الوزارة أن التعاون، يبدأ مع وزارة الخارجية في إصدار تأشيرات المعتمرين للموسم الجديد وذلك توافقًا مع رؤية المملكة 2030 باستهداف 30 مليون معتمر سنويًا.

وأضافت، أنها تعكف على إعادة تطوير اجراءات الحج والعمرة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بحيث تصنع الخدمة ولا تكتفى بتقديمها.

وذكرت الوزارة، أن أعداد المعتمرين خلال الموسم الماضي تجاوز 7 ملايين معتمر، حيث تستهدف الوزارة زيادة أعداد المعتمرين من الخارج الى 15 مليون فى 2022 ليصل أعداد المعتمرين فى 2030 الى 30 مليون معتمر.