سراج يرد على تقليص عدد الأعضاء تحت السن في لائحة الأهلي

كشف محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن رؤيته في تخفيض عدد الأعضاء بمجلس الإدارة (تحت السن)، وفقًا للائحة النظام الأساسي التي يتم التصويت عليها يوم الـ٢٨ من سبتمبر الجاري في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وردّ «سراج» على الاستفسار الذي عرض عليه في اجتماع لجنة الشباب بفرع النادي بمدينة نصر؛ موضحًا أنه يرى - عن تجربة شخصية - أن تفعيل دور الشباب في الجوانب التنفيذية بالنادي أكثر فاعلية من التواجد بعدد أكبر في مجلس الإدارة المعني بشكل أساسي برسم الاستراتيجيات الخاصة بالنادي.

وقال سراج، في مناقشته مع أعضاء لجنة الشباب، إن الرؤية والتحديات التي يواجهها مجلس الإدارة في كل وقت ليس بحاجة لزيادة عدد الشباب في المجلس أكثر من شابين تحت سن ٣٥ عام.

وأضاف "الأهم في دور الشباب هو التواجد بشكل كبير في المهام التنفيذية، وتعظيم دورهم في اللجان الفرعية والتنفيذية بالنادي، وزيادة عددهم في الإدارات التنفيذية بنسبة تصل إلى ٧٠ و٩٠ % وهو بند أهم من تواجد عدد أكبر من الشباب في مجلس الإدارة.

وفي ختام النقاش، اعتمد أعضاء اللجنة برفع طلب رسمي من لجنة الشباب للجنة المركزية والمطالبة بإصدار توصيات لمجلس الإدارة برفع عدد أعضاء المجلس (تحت السن) من عضوين (٣٥ سنة) إلى ٣ أعضاء، على أن يتم مناقشة المقترح الصادر من لجنة الشباب بالنادي.