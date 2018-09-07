صحة القليوبية: تنظيم ورش عمل صحية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تقرر تنظيم عدد من ورش العمل استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار العمل على النهوض بالصحة العامة للمجتمع ونشر التثقيف الصحى والتوعية الصحية بين تلاميذ المدارس.

وأضاف «الطباخ»، أن المديرية تسعى لإرساء نظام صحي يواكب الأنظمة الصحية، في الدول المتقدمة من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، على تطبيق الخطة العامة المعنية بعمل المسح الميداني الخاص بالوضع الصحي للطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة.

من جانبه أشار الدكتور ياسر عطايا، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، إلى أن برنامج الصحة المدرسية يعتبر أحد أهم برامج الصحة العامة، والذي أجمع الخبراء على فاعليته للتصدي للعديد من المشاكل الصحية الكبرى، والأمراض المزمنة، التي تعاني منها الشعوب حول العالم.

وأوضحت الدكتورة شيرين رياض، مدير إدارة الصحة المدرسية، الملامح العامة لخطة برنامج الصحة المدرسية، والتي تشمل تركيز العاملين في الصحة المدرسية على دورهم الوقائي والقيام بالمكونات الوقائية في خدمات الصحة المدرسية المقدمة، مثل التطعيمات، والفحص الطبي الشامل، وفحص اللياقة الصحية، والبرنامج الوقائي لصحة الفم والأسنان، إلى جانب اتخاذ إجراءات الوقاية، والاكتشاف المبكر، والعزل، والتقصي الوبائي للأمراض المعدية، ومتابعة حالات إيجابية للأمراض المكتشفة.