مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة ينفي تعيين أحمد الفضالي سفيرا

نفى مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن تعيين أحمد الفضالي سفيرا للأمم المتحدة لمواجهة الجوع وسوء التغذية.

وقال مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة ، في بيان مساء اليوم: "لقد اطلعنا على الخبر الذي تداولته العديد من المؤسسات الإعلامية مفاده أن الأمم المتحدة عينت المستشار أحمد الفضالي سفيراً رسميا لها ومنحته الجواز الدبلوماسي الأممي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في مواجهة الجوع وسوء التغذية في العالم وتردى الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف المركز أنه "بعد التدقيق فيه مع كل المكاتب المعنية للأمم المتحدة، ينفي المركز صحة هذا الخبر وكل تفاصيله نفيا قطعيا، وإذ يستغرب المركز صدور هذا الخبر الزائف وانتشاره الواسع، فإنه يدعو كل وسائل الإعلام التي تداولت هذا الخبر إلى نشر هذا التكذيب لتجنب تضليل الرأي العام".

ودعا المركز وسائل الإعلام تحري دقة أي خبر قبل نشره.