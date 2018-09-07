قال المهندس وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه يتم العمل حاليًا على حل مشكلة انقطاع المياه في بعض المناطق بالمحافظة، عن طريق بعض التوسعات في محطة جزيرة الدهب، والتي من المفترض أن تدخل الخدمة في شهر أكتوبر المقبل، بضخ حوالي 80 ألف متر مكعب في اليوم زيادة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الطاقة المضافة في هذه المحطة ستزداد إلى 160 ألف متر مكعب في أبريل المقبل، مستطردًا أن التوسعات الجديدة ستعمل على حل جزء كبير جدًا من أزمة المياه في فيصل والهرم.



وتابع: «نعمل أيضًا على حل الأزمة من خلال بعض التوسعات في محطات أخرى، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية»، مضيفًا أن النمو العشوائي للمباني يمثل مشكلة تضر بساكنيها، وساكني المناطق الأخرى.



وذكر أن أزمة انقطاع المياه بمنقطة حدائق الأهرام، جاءت نتيجة عطل مفاجئ أصاب أحد محابس المياه الرئيسية في تلك المنطقة، معقبًا: «كنًا بندور على مشكلة في خط طوله 8 كيلو، وحلينا المشكلة في 48 ساعة».



