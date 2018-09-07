«الجامعة العربية»: الوضع الفلسطيني و«الأونروا» أبرز ملفات اجتماع الثلاثاء المقبل

كشف السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، عن أبرز ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ150.

وقال في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، إن الملف الفلسطيني يعد محورًا أساسيًا على طاولة الاجتماع خاصة بعد التطورات السلبية التي شهدها الملف في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ملف «الأونروا»، وانسحاب الولايات المتحدة من تمويل اللاجئين.

وأضاف أنه سيتم تناول القانون القومي العنصري الذي تم اعتماده في إسرائيل؛ لتضييق الخناق على عرب إسرائيل المقيمين فيها، مشيرًا إلى ضرورة وضع المجلس في الصورة لما يحدث من عنصرية واضطهاد للفلسطينيين لتصفية القضية لصالح إسرائيل.

كما تابع أنه سيتم تناول عددًا من القضايا الهامة على الساحة السياسية والعربية، مثل الأزمات في دولة ليبيا، والوضع الراهن في سوريا، وما توصلت إليه المفاوضات في اليمن، فضلًا عن الانتهاكات التي شهدتها مدينة القدس مؤخرًا.

وتقدم مدير عمليات وكالة «الأونروا» في الضفة الغربية باستقالته، أمس الخميس، وذلك بعد أيام قليلة من القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف أي تمويل لـ«الأونروا»، بحجة أن طريقة عمل الوكالة معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه.

ويُذكر أن مجلس جامعة الدول العربية، سينعقد يوم الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية العرب، في دورته العادية الـ150 برئاسة السودان، عقب اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين يومي الأحد والإثنين المقبلين.