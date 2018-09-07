مرتضى منصور : الأهلي يسير على خطى الزمالك

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أشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى أن الأهلي يسير على خطى الزمالك بالتنديد بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز وذلك على خلفية الأخطاء التحكيمية التي تحدث خلال المباريات.

وكان الأهلي أصدر بيان يهدد خلاله بالانسحاب من الدوري على خلفية الأخطاء التحكيمية خلال مباراته أمام الانتاج الحربي بالجولة الخامسة من المسابقة "تابع التفاصيل".

وقال مرتضى خلال حديثه بقناة "بيراميدز" :"الذي أقوم به، الأهلي يفعله الأن، وإذا حدثت أخطاء تحكيمية سأوقف الدوري".

وأضاف: "المسئول عن الأخطاء التحكيمية بمباراة الأهلي هو الحكم الخامس وحكم الراية، ولدي مشكلة مع عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، فهو دائمًا يدافع ولا يحاسب".