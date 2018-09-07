بدء موسم الصيد بخليج السويس خلال ساعات

قال بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إن هيئة الثروة السمكية أبلغت رسميا الصيادين أن الصيد بخليج السويس سيعود خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف «أبو الحسن»، لـ«الشروق»، أن جميع الجهات المعنية أكدت أن الصيد سيعود في خلال ساعات، وتم إبلاغ الصيادين وأصحاب المراكب بذلك، مشيرا إلى أن قرار بدء موسم الصيد مطبق على مراكب الصيد ولانشات النزهة البحرية التي تعمل بخليج السويس.

وأشار إلى أن الموعيد المحدد لبدء لموسم الصيد الجديد بخليج السويس والبحر الأحمر في 1 سبتمبر، والتي تبدء من 6 صباحًا وتنتهي 6 مساءً، لا تتناسب مع أصحاب المراكب وكافة حرف الصيد، وستكبد قطاع الصيد خسائر فادحة؛ مما يؤثر على إنتاجية وصيد الأسماك.

فيما أشاد أحمد عيد، المتحدث الإعلامى لأصحاب مراكب الصيد، بالقرار الذي اخذته هيئة الثروة السمكية، بتعديل مواعيد الصيد بما يتناسب مع الصيادين وأصحاب المراكب.