استطلاع: 47% من الأمريكيين راضون عن أداء «ترامب» كرئيس

أعربت نسبة 47% من الأمريكيين عن رضاها بأداء دونالد ترامب في منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب استطلاع للرأي شاركت في إجرائه (شبكة تليفزيون ذي هيل)، فإن نسبة 23 بالمئة من الأمريكيين "تدعم بقوة" أداء ترامب كرئيس، فيما أعربت نسبة 24 بالمئة عن أنها "تدعمه إلى حد ما".

وقالت نسبة 53 بالمئة من الأمريكيين إنها غير راضية عن أداء ترامب، بينما أعربت نسبة 37 بالمئة عن "شدة عدم رضاها"، فيما قالت نسبة 16 بالمئة إنها "غير راضية إلى حد ما".

وعلى صعيد الجمهوريين، بحسب الاستطلاع الأخير، قالت نسبة 82 بالمئة إنها تدعم ترامب، بتراجع 4 نقاط عن آخر استطلاع أجرته مؤسسة (أمريكان باروميتر)؛ كما ارتفعت نسبة عدم الرضا عن أداء ترامب بمقدار 4 نقاط بين الجمهوريين منذ آخر استطلاع للرأي.

وعلى صعيد الديمقراطيين، قالت نسبة 14 بالمئة فقط إنها تدعم ترامب، مقابل نسبة 86 بالمئة قالت إنها لا تدعمه.

وبشكل عام، تراجع معدل الرضا الشعبي عن أداء ترامب كرئيس بمقدار واحد بالمئة فقط منذ الاستطلاع الأخير.