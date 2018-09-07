إدارة الأهلي ترد على الاستفسارات الخاصة بروابط الجماهير في مشروع اللائحة

حرصوا طارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء اللجنة المركزية لمشروع إعداد لائحة النظام الأساسي، على الرد على العديد من الاستفسارات الخاصة بمشروع اللائحة في اجتماع لجنة الشباب وورشة العمل، التي أقيمت اليوم الجمعة في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.

ورد ثلاثي مجلس الإدارة على بعض الاستفسارات المتعلقة ببعض المواد مثل بند (٧٩) وبند (١٢٠) وكل البنود المتعلقة بروابط الجمهور، والبنود المتعلقة بالرجوع للجهة الإدارية في التوقيعات والإجراءات الإدارية داخل النادي.

وكشف محمد الجارحي ومحمد سراج الدين عن خطوات النادي وفقًا للائحة في إعداد وتنظيم دور الروابط المشجعين وكيفية محاسبتهم وتنظيم دورهم، تحت إشراف ورعاية النادي.

وأكّد الثنائي، أن العملية التنظيمية للروابط تهدف إلى مستقبل أفضل لدور الجماهير، في ظل اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية بين وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية، واتحاد الكرة، حتى يتم تنظيم دور وحضور الجماهير من خلال الرابط، عقب اعتماد اللائحة.

وعن دور الجهة الإدارية، أوضح طارق قنديل، أن دور الجهة الإدارية يقتصر على الرقابة المالية وليست الإدارية، واستخراج التصاريح في كل البنود المالية التي تتضمنها الإجراءات اللازمة أو أي بند من بنود اللائحة خاص بالأمور المالية، نظرًا لضرورة توافقه مع القانون الرياضة الجديد لسنة ٢٠١٧.

وكشف قنديل، أن الالتزام بالرقابة المالية أمر حتمي لأن النادي الأهلي هو منشأة رياضية عامة.