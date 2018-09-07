قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن أزمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وما تتعرض له من ضغوط نتيجة وقف التمويل الأمريكي، ستتصدر أجندة مباحثات اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل.

وأضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن الاجتماع سيبحث الوضع السوري ودور الجامعة في حل الأزمة، معقبًا: «ليس لنا دورًا فاعلًا في الملف السوري حتى الآن، لابد من بحث دور الجامعة في تلك الأزمة، وعدم الاكتفاء بالمتابعة».

وذكر أن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة عدة قضايا أخرى منها القضية الفلسطينية التي تعد ملفًا دائمًا على طاولة الاجتماعات العربية، والاطلاع على آخر مستجدات الأزمة الليبية وبحث كيفية مساندة الشعب الليبي.

وتابع أنه سيكون هناك تركيزًا على قانون القومية العنصري الذي اعتمد في تل أبيب، وبحث ما يحدث من جانب إسرائيل لتضييف الخناق على العرب المقيمين فيها واللاجئين، ومحاولتها تغيير سياسة دولية مستقرة فيما يتعلق بالقدس، للضغط على الجانب الفلسطيني وتصفية للقضية بشكل أو بآخر.

وتقرر عقد الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء المقبل، برئاسة السودان.

وأعلنت «الأونروا»، في منتصف أغسطس الماضي، عن نفاد مواردها المالية في سبتمبر المقبل، موضحة أنها بدأت عملها هذا العام بعجز نصف بليون دولار، بسبب القرار الأمريكي بحجب 500 مليون دولار من ميزانيتها، لكنها استطاعت خلال فترة وجيزة الحصول على 283 مليون دولار منهم، وما زال هناك عجزًا بنحو 217 مليون دولار.