اليابان تواصل جهود البحث عن ناجين تحت الأنقاض جراء الزلزال

يواصل عمال الإنقاذ جهودهم، اليوم الجمعة، للبحث عن ناجين يعتقد أنهم دفنوا بعد أن تسبب زلزال قوي في حدوث انهيارات أرضية ضخمة في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان.



وتكثفت عمليات الانقاذ والبحث للعثور على 26 شخصا في بلدة اتسوما حيث تسبب زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر يوم الخميس في حدوث انهيارات أرضية وانهيار منازل وطرق.



ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرين جراء الزلزال، وفقا لما ذكره مسؤولون بالحكومتين المركزية والمحلية.



وأمضى أكثر من ستة آلاف و400 شخص ليلهم في مراكز إجلاء مؤقتة، حيث ضربت حوالي 100 هزة ارتدادية المنطقة.



وحذر توشيوكي ماتسوموري، المسؤول في هيئة الأرصاد الجوية، من أن زلازل قوية قد تضرب المناطق المتضررة مرة أخرى في غضون الأيام الستة المقبلة.



كما حذر المتحدث باسم الحكومة يوشيهايد سوجا من انهيارات أرضية جديدة، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة على بعض مناطق هوكايدو خلال مطلع الأسبوع.



وتسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجزيرة، حيث فقدت ما يقرب من 3 ملايين أسرة الكهرباء، وأثر ذلك أيضا على المستشفيات والشركات وإشارات المرور.



وظل أكثر من 1.5 مليون منزل بدون كهرباء اليوم الجمعة، وقال وزير الصناعة هيروشيجي سيكو إن الأمر قد يستغرق أسبوعًا حتى يتم استعادة الكهرباء بالكامل.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مطار شيتوس الجديد القريب من سابورو، عاصمة الجزيرة، من المقرر أن يستأنف عمله في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد أن تم إغلاقه بسبب انقطاع الكهرباء والضرر الذي لحق بمبنى الركاب.



وجاء الزلزال بعد أيام من عواصف عاتية هي الأشد في البلاد منذ 25 عاما. حيث ضرب الإعصار جيبي الجزء الغربي من البلاد يوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة المئات.