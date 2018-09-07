مقتل قياديين حوثيين في غارة للتحالف على محافظة الحديدة

قتل قياديان حوثيان، اليوم الجمعة، في قصف لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية على اجتماع للميليشيات الحوثية في منطقة الكثيب بمحافظة الحديدة اليمنية.

وذكرت مصادر ميدانية وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن القيادي الحوثي محمد عبدالملك عاطف، قائد اللواء 190 دفاع جوي التابع لمليشيات الحوثي، وعلي صلاح محمد القيري، قائد لواء الصواريخ بالقوات الجوية، قتلا مع عشرات المتمردين في قصف للتحالف.

وتزامنت الغارات مع مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية المشتركة والحوثيين في المناطق الجنوبية والغربية لمحافظة الحديدة.

وكانت مصادر عسكرية ميدانية في اليمن قد أفادت - في وقت سابق - بارتفاع أعداد قتلى مليشيات الحوثي جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات التحالف العربي على مواقع للمتمردين في محافظة الحديدة إلى 100 مسلح.

في سياق متصل،تمكنت قوات الجيش اليمني من العثور على مخزن أسلحة وصواريخ وألغام تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة.

وقال مدير أمن صعدة العميد خالد الخلالسي في تصريح اليوم إن قوات الجيش اليمني في باقم، قامت بإجراء مسح لعدد من المناطق المحررة بعد قرى آل صالح، وعثرت على مخزن أسلحة وصواريخ وألغام متعددة الأغراض تابعة للحوثيين بمديرية باقم في محافظة صعدة.

وأضاف الخلاسي، أن المخزن احتوى على قذائف هاون متنوعة وذخائر، وألغام متنوعة وأجهزة تحكم عن بعد تابعة للحوثيين حيث كانوا يستخدمونها في عمليات تفجير العبوات الناسفة.