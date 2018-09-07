لجنة حصر الكنائس غير المرخصة: وعود بتسريع إجراءات التقنين

البابا تواضروس فى زيارة رعوية إلى الولايات المتحدة فى النصف الثانى من سبتمبر



قال القس ميخائيل أنطوان نائب رئيس لجنة حصر الكنائس الأرثوذكسية غير المرخصة، المشكلة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثانى، التي جرى تشكيلها منذ عامين وفق قانون بناء وترميم الكنائس، إن اللجنة تلقت وعودا بتسريع إجراءات تقنين الكنائس، موضحا أن عدد الكنائس التي جرى تقنينها منذ عام هى 212 كنيسة ومبنى فقط.

وأضاف أنطوان، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم: «ننتظر تقنين كنائس أخرى، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، ونحن فى انتظار إبلاغنا بموعد الاجتماع القادم حول قائمة الكنائس الثانية».

وتراوح عدد الكنائس غير المرخصة على مستوى الجمهورية بين 2500 و2600 كنيسة، ولدى الكنيسة الكاثوليكية ملف من 120 كنيسة و19 مبنى خدمات، تقدمت به للجنة الوزارية الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس، ولم يقنن بعد.

فى سياق آخر، قال القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ"الشروق"، إن البابا تواضروس سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رعوية فى النصف الثانى من سبتمبر الجارى، وهى الثالثة له للولايات المتحدة منذ اختياره.

ونشر قداسة البابا تواضروس نعيًا في جريدة الأهرام، أمس الأول، بشأن مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار، قائلا إنه الراحل نورًا ونبراسًا للحق، ومثالًا للوداعة والحب والتسامح، مدافعًا عن إيمان الكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية، وشاهدًا لعقيدتها المستقيمة ومناديًا بوحدتها ونقاوة تعاليمها.

وأضاف: "ننعيه إذ اختطفته يد الغدر، رغم وداعته وحبه وتسامحه الذي كان نورًا ونبراسًا للحق"، فيما يترأس البابا تواضروس قداس ذكرى الأربعين اليوم من دير أبو مقار.