تدريبات خاصة لخماسي الزمالك المستبعد من ودية سيراميكا

تحت إشراف أندري شورمان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاض الخماسي المستبعد من خوض ودية سيراميكا كليوباترا تدريبات خاصة.

ويخوض الزمالك اليوم الجمعة مباراة ودية أمام فريق سيراميكا بدون 5 لاعبين من القوام الأساسي للفريق وهم الكونغولي كاسونجو كاتونجو، يوسف أوباما،محمود حمدي الونش، إبراهيم حسن، عبد الله جمعة، بناء على طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني الذي وصل إلي القاهرة اليوم الجمعة بعد نهاية فترة إجازته القصيرة التي حصل عليها لتوقف قطار الدوري، نظرًا لإرتباط المنتخب الوطني بمواجهة النيجر غدًا السبت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، ضمن الأسبوع السادس من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

المدير الفني لفريق الزمالك كريستيان جروس كان أعلن عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة سيراميكا الودية والتي جاءت على النحو التالي :



حراسة المرمي : عماد السيد

في الدفاع: محمد احمد كماتشو- محمود علاء- محمد عبد الغني- بهاء مجدي

في الوسط المدافع: محمد حسن – محمود عبد العزي

في الوسط: محمد عنتر- محمد ابراهيم- احمد مدبولي

في الهجوم: عمر السعيد