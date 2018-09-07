ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، قميصًا من الصحف، وصنع فيه بعض الثقوب، تعليقًا على مقال الشاعر فاروق جويدة بجريدة الأهرام تحت عنوان «ثقوب في ثوب صاحبة الجلالة».



وذكر «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الجمعة، أن هذه الثقوب تشير إلى المصاعب المهنية والتحريرية والإدارية التي تعيشها المهنة حاليًا، متابعًا: «ده ثوب الصحافة المصرية، ودي مجرد نماذج بتقول إن ثوب الصحافة فيه ثقوب».



وأوضح أن خسارة الصحافة المصرية، تعني خسارة للوطن أيضًا، لأنها تمثل جزءًا من العملية التنويرية للدولة المصرية، معبرًا عن تمنيه بألا يقع ثوب الصحافة، وألا تسقط هيبتها.



وتابع: «بدل ما إحنا بنصور ثقوب ممكن نلاقي الثوب كله يسقط، وسقوط الصحافة معناه سقوط تاريخ مهم في حياة الدولة المصرية، ومعتقدش إن الدولة المصرية مؤمنة بفكرة تواري الصحافة، أو عايزة إن جزء من شمسها يغيب».



