إيمان عز الدين تخضع للجراحة الثانية في الساق

تواصل الإعلامية إيمان عز الدين، تلقي العلاج بأحد المستشفيات الخاصة، إثر الحادث الأليم الذي تعرضت له في 27 أغسطس الماضي.



وخضعت «عز الدين»، مساء أمس للجراحة الثانية على التوالى التي وصفها مقربون بالدقيقة والهامة في القدم والساق اليمنى.



كان المكتب الإعلامي لإيمان عز الدين قد قال قبل يومين في بيان صحفي، إنها عبرت مرحلة الخطر، وأن جهود الأطباء نجحت في السيطرة على ارتشاح المخ ومنعه من الزيادة والتجمع الدموي في البطن على خلفية الصدمة العنيفة.



وأوضح البيان، أنها ما تزال تعاني من الآلام نتيجة تهتك مفصل وعظام القدم اليمنى والساق تسيطر عليها بقوة ويعمل الفريق الطبي المعالج بقيادة استشاري العظام الدكتور محمد نبيل من أجل السيطرة على الإصابة غير أنه يرى أنها مازالت تحتاج إلى وقت كبير لم يتم تحديده حتى الآن وجراحات متعددة للتعافي.



ومن المقرر أن تلتزم إيمان بعد خروجها بالكرسي المتحرك لفترة غير محددة.



