الصين تعلن توقيع مذكرات تفاهم مع 37 دولة إفريقية حول بناء وتطوير «الحزام والطريق»

أعلنت لجنة الإصلاح والتنمية الصينية، أن بكين وقعت مذكرات تفاهم مع 37 من الدول الإفريقية تتعلق ببناء "الحزام والطريق".

وقال شيا تشينغ المسؤول بلجنة الإصلاح والتنمية الصينية - في تصريح اليوم الجمعة، إن عدد الدول الإفريقية التي وقعت على مذكرات التفاهم تمثل 70% من إجمالي الدول الإفريقية الـ 53 التي حضرت قمة بكين لمنتدى التعاون (الصين - إفريقيا) التي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن 28 دولة إفريقية والاتحاد الإفريقي وقعوا مذكرات التفاهم خلال القمة، بينما وقعت الدول التسع الأخرى قبل انطلاق قمة (فوكاك).

وأضاف تشينغ أن الصين تهدف إلى توقيع وثائق تعاون حول بناء وتطوير "الحزام والطريق" مع جميع الدول الإفريقية؛ بهدف تعزيز التعاون وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية.

يشار إلى أن الصين وقعت حتى الآن 123 وثيقة تعاون بشأن بناء وتطوير "الحزام والطريق" مع 105 دول في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة جنوب المحيط الهاديء، و26 وثيقة تعاون أخرى في نفس الإطار مع 29 منظمة دولية.