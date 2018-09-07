طبيبة نفسية: مسؤولان بالإدارة الأمريكية استعانا بي لأن ترامب «يخيفهم»

ذكرت طبيبة نفسية لوسائل إعلام أمريكية، أن مسؤولين من الإدارة الأمريكية استعانا بها بشكل متكرر خلال العام الماضي لأن الرئيس دونالد ترامب "كان يخيفهم".



وقالت الطبيبة باندلي لي، من جامعة ييل، إن المسؤولين (لم تكشف عنهما) سعيا للحصول على نصائحها في أكتوبر الماضي بسبب سلوك ترامب، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية على موقعها الإلكتروني.



وأضافت لي، التي أعدت كتابا تحت عنوان (الحالة الخطيرة لدونالد ترامب: 27 طبيبا نفسيا وخبراء صحة عقلية يقيمون رئيسا): "لقد قالا (المسؤولان) إن ترامب كان يخيفهما ... وقد أحلتهما إلى غرفة محلية للطوارئ".



ووصفت لي ترامب في مقال رأي نشر في الآونة الأخيرة بأنه "قائد خطير".



ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق من صحيفة «ذا هيل».