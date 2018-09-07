القضاء التونسي يجيز تحول أنثى إلى ذكر بعد خضوعها لجراحة بألمانيا

أصدر القضاء التونسي حكما يجيز بتحول فتاة إلى ذكر، بعد خضوها لعملية جراحية بألمانيا في سابقة قضائية الاولى بتونس.

ومع أن القوانين التونسية لا تتضمن لوائح تنظم مثل عمليات التحول الجنسي، فإن المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة سفيان السليطي، أعلن اليوم الجمعة أن المحكمة اعتمدت فقه القضاء والاتفاقيات الدولية في اصدار حكما لفتاة بتغيير هويتها الجنسية من أنثى الى ذكر.

وتتعلق القصة بالفتاة لينا التي زاولت دراستها الجامعية بألمانيا، وأجرت هناك عملية جراحية لاستئصال ثدييها ورحمها بعد أن نجحت في الحصول على إذن قضائي أثر فشلها في العلاج النفسي، وتم قبولها في تونس من جنس الذكور في مصالح الحالة المدنية بعد تقدمها بدعوى قضائية منذ أكتوبر 2017.

وبحسب تفسير المتحدث القضائي ، فإن لينا التي تحولت الى ريان، تعاني من اضطراب "الهوية الجنسية" منذ صغرها، وتعمقت المعاناة أكثر بعد سن البلوغ حتى أنها أقدمت على محاولات انتحار متكررة لعدم تقبلها لأنوثتها.

وقال السليطي لإذاعة موزاييك الخاصة "ولدت لينا كأنثى لكن عقلها ظل يرفض هذا الواقع. خضعت في المانيا الى علاج نفسي لمدة عامين ثم خضعت لعملية جراحية لاستئصال الرحم والثدي ثم بدأت في الحصول على هرمونات ذكورية".

وتابع السليطي "صدر القضاء الألماني حكما بتغيير اسمها من لينا الى ريان، في تونس لم يتعرض المشرع الى حالات التحول الجنسي".

وبجانب الاختبارات الطبية ،التي أثبتت حالة "اضطراب الهوية الجنسية"، اعتمدت المحكمة في تونس على المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية في مجال حماية حقوق الانسان والحريات الشخصية التي تكتسب قوة قانونية أرفع من القوانين المحلية.

وقال السليطي "عند غياب النص القانوني، فإن فقه القضاء ملزم بتأويل الوقائع بطريقة تعزز احترام الحقوق والحريات الأساسية".