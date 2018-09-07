مرتضى منصور : «يا هشام ابعد عن نادي الزمالك»

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وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوم حاد إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، وذلك تعقيبًا على أزمة الجمعية العمومية الخاصة بالقلعة البيضاء.

وأقام نادي الزمالك جمعية عمومية غير عادية يومي 30 و31 أغسطس الماضي، وأصدرت اللجنة الأوليمبية بيان رسمي تؤكد فيه بطلانها مع استدعاء مرتضى منصور للتحقيق بتهمة التعدي باللفظ على اللجنة ورئيسها عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة. "تابع التفاصيل".

وقال مرتضى خلال حديثة بقناة "بيراميدز": "ابتعد عن نادي الزمالك يا هشام، هذا ليس من اختصاصك، انا رجل قانون وأعرف ما أقوله ويجب أن تتعلم مني".

وأضاف: "لدي مستندات رسمية تؤكد عدم اختصاص اللجنة الأوليمبية بعمل الأندية وجمعياتها العمومية، ومن يختص بذلك هي مديريات الشباب والرياضة".

وكان نادي الزمالك أصدر بيان يؤكد فيه قانونية جمعيته العمومية وأستشهد بعدد من المستندات والمخاطبات بينه وبين مديرية الشباب والرياضة بالجيزة "تابع التفاصيل".