«العصار» يستقبل وفد «ABC» البلجيكية لمناقشة التعاون في تطوير «السكك الحديدية»

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الجمعة، وفد شركة "ABC" البلجيكية المتخصصة في إنتاج محركات القاطرات، وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك في تلبية احتياجات قطاع السكك الحديدية من محركات القاطرات.

وقال العصار، إنه تم خلال اللقاء مناقشة الخطوات التنفيذية المقترحة التي تعزز من إمكانية عقد شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "ABC" البلجيكية بهدف تنفيذ وتلبية مطالب قطاع السكك الحديدية، وتوطين تكنولوجيا التصنيع المتقدمة في مجال صناعة محركات القاطرات في مصر من خلال شركات الإنتاج الحربي، مضيفاً أن الوزارة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والعربي والأفريقي في هذا المجال.

وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء، هو متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها بمصاحبة د. هشام عرفات وزير النقل لألمانيا خلال شهر يوليو الماضي للإطلاع على القدرات التصنيعية لشركة "بومبارديه" المتخصصة في صناعة قاطرات السكك الحديدية وشركة "ABC" المتخصصة في تصنيع محركات القاطرات ذات القدرات العالية، لافتاً إلى أن ممثلي شركة "ABC" قاموا هذا الأسبوع بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهي (شركة حلوان لمحركات الديزل، شركة حلوان للصناعات الهندسية، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات) وذلك للتعرف على الإمكانيات التصنيعية بهذه الشركات خاصةً في مجال تصنيع أجزاء المحركات ووحدات القدرة، ومجال إصلاح المحركات.

من جانبه أشاد رئيس وفد شركة "ABC" البلجيكية بما شاهده من إمكانيات تصنيعية وفنية وتكنولوجية وبشرية في الشركات التابعة للإنتاج الحربي، لافتاً إلى أن الوفد الفني الذي زار الشركات الثلاثة سيقوم بتقديم تقرير بمقترحاتهم المبدئية الخاصة بأسلوب التعاون مع "الإنتاج الحربي" خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء ما شاهدوه من إمكانيات بالشركات التابعة للوزارة.

وأكد رئيس الوفد على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في نقل المعرفة الفنية والمساهمة في زيادة نسبة المكون المحلي بمحركات القاطرات من خلال الشركات التابعة للوزارة، خاصةً في ظل ما تمتلكه هذه الشركات من قدرات تكنولوجية هائلة وخطوط إنتاج وعمالة ماهرة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا صناعة محركات القاطرات.