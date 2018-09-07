68 لاعب ولاعبة يمثلون مصر في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب عن قوام البعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب والمقرر إقامتها في بيونس أيرس بالأرجنتين في الفترة من 6 إلى 18 أكتوبر المقبل والتي يبلغ عددها 118 فردا.

وتشارك بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعب ولاعبة ينافسون في 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعب و29 لاعبة وهي ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسي الحديث، الفروسية، الجمباز الفني والإيقاعي، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثي، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.

ويمثل لاعبي ولاعبات مصر 22 لعبة أولمبية فردية، بينما يشارك منتخب الصالات لكرة القدم في لعبة واحدة جماعية، بينما تقام جميع المنافسات في 33 لعبة فردية وجماعية.

وتغادر إدارة البعثة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم نائب سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في الدورة إلى بوينس أيرس يوم 30 سبتمبر الحالي لإستلام القرية الأولمبية ومقر إقامة بعثة الفراعنة وتوزيع الغرف وكافة الترتيبات.

ومن المقرر أن يطير الفوج الأول للأرجنتين يوم 2 أكتوبر المقبل، ثم الفوج الثاني يوم 4 من نفس الشهر، والفوج الأخير الذي يضم أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية يوم 5 أكتوبر قبل حفل افتتاح الدورة المقرر له يوم 6 من الشهر المقبل. طالع التفاصيل